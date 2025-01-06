Річниця штурму Капітолія. Байден закликав американців не повторити події 2021 року

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден, термін повноважень якого добігає кінця, закликав американців ніколи більше не повторити події 6 січня 2021 року. Про це він написав у колонці для The Washington Post.

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"6 січня буде оголошено про початок засідання. Клерки, співробітники та члени Конгресу зберуться, аби підтвердити результати вільних і чесних президентських виборів та забезпечити мирне передання влади. Поліція Капітолія стоятиме на варті цитаделі нашої демократії", – написав Байден.

Ця церемонія, за словами Байдена, понад два століття була символом демократії США та утвердженням волі виборців. Він наголосив, що віцепрезидентка Камала Гарріс також братиме участь у процесі, щоб затвердити перемогу республіканця Дональда Трампа.

Президент підкреслив, що після подій 6 січня 2021 року цю процедуру більше не можна вважати просто формальністю. Американці мають пишатися тим, що їхня демократія витримала цей удар, але не можуть забувати уроків минулого, зазначив він.

Байден застеріг, що забуття історії веде до її повторення, і закликав не допустити перекручування подій того дня. Він відзначив, що нові вибори пройшли мирно, і він офіційно запросив Трампа до Білого дому вранці 20 січня, щоб мирно передати владу з повагою до традицій.

"Але цей день ми не можемо забути. Це те, чим ми завдячуємо засновникам нашої нації, тим, хто за неї боровся і за неї помер", – підсумував Байден.

6 січня у США — це дата, коли Конгрес офіційно затверджує результати президентських виборів. Цей процес відомий як підрахунок голосів Колегії виборників.

6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, аби зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю".

Зрештою протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.