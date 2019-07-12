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12.07.2019, 16:38

Голос: "Люстрация от Зеленского" угрожает молодым специалистам

Голос: "Люстрация от Зеленского" угрожает молодым специалистам - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У Вакарчука считают, что в Украине уже есть хороший закон об очищении власти, главное - его придерживаться

Идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине. С таким заявлением выступила партия Голос в ответ на инициативу президента Владимира Зеленского о люстрации людей, занимавших высокие должности в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Заявление опубликовано на сайте партии.

В партии Святослава Вакарчука напоминают, что под "люстрацию Зеленского" могут попасть такие реформаторы как Максим Нефьодов, Айварас Абромавичюс, Лана Зеркаль и другие - кто учился в лучших университетах мира и вел собственные успешные дела, а после 2014 года начал применять свои знания и опыт в государственных органах.

В Голосе считают, что в Украине уже есть хороший закон об очищении власти, главное - его придерживаться. На очереди - не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности.

Команда Зеленского разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что идея президента Владимира Зеленского о расширении люстрации может свидетельствовать о намерении наказать всех, кто защищал Украину от российской агрессии.

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Теги: голос, Святослав Вакарчук, люстрация
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