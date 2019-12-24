Гончарук: Дальнейшую судьбу Авакова решит парламент

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос, останется ли Арсен Аваков членом его Кабмина в новом году. Об этом Гончарук сказал в ответ на вопрос Радио Свобода.

Издание спросило, останется ли Аваков в должности министра внутренних дел после завершения его "испытательного срока".

"Это парламент должен решить. Посмотрим", - сказал Гончарук.

29 августа на дебютном заседании Верховная Рада IX созыва, несмотря на требования общественности не давать Авакову должностей в новом Кабмине, переназначила его на должность главы МВД.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Аваков остается на этой должности как "переходный" министр на протяжении полугода "под персональную ответственность президента".

Сам Владимир Зеленский сказал, что Аваков находится "на испытательном сроке", и, если он не "принесет реальных дел до конца года", будет уволен.