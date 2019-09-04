Гончарук хочет, чтобы СБУ ликвидировала одно из управлений

Алексей Гончарук (фото - president.gov.ua)

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП, - ред.). Об этом сегодня заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - сказал он.

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Премьер-министр также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от "произвола" силовиков.

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - сказал Гончарук.