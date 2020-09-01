Гончарук нашел новую работу – первую после премьерства

Бывший глава правительства при президенте Владимире Зеленском устроился в аналитический центр от Atlantic Council

Премьер-министр в 2019–2020 годах Алексей Гончарук, который был уволен Радой в начале марта, нашел новую работу: бывший чиновник вошел в качестве эксперта в аналитический центр Eurasia Center от американской неправительственной организации Atlantic Council. Об этом он сообщил в Twitter.

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Новый работодатель пишет, что Гончарук "возглавлял ориентированное на реформы правительство", а в биографии на сайте центра указано, что экс-премьер – эксперт в политической, фискальной и структурной реформах.

Бывший чиновник после увольнения собирался остаться в политике. Теперь он пишет, что надеется на "плодотворное и конструктивное сотрудничество" с Еurasia Center.

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Гончарук возглавил правительство в первый день работы Рады IX созыва – 29 августа 2019 года, и оставался на должности всего около полугода – до 4 марта, когда его заменили на нынешнего премьера Дениса Шмыгаля.

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Евгений Пилипенко

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