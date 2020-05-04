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Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"

Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле" - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.05.2020, 10:23

Экс-премьер Гончарук говорит, что вокруг президента Зеленского стало меньше людей, которые выступают за сотрудничество с МВФ

Экс-премьер Алексей Гончарук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского появились люди, которые "сознательно или несознательно" формируют вокруг главы государства "ложное информационное поле". Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"В последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - сказал он.

По словам Гончарука, сейчас в окружении президента стало меньше "адвокатов сотрудничества с МВФ".

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи к президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту<…>Люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий", - сказал он.

  • 10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №3180 ,которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ. На этой недле Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3133, который также может привести к отставке главы НАБУ Артема Сытника.
  • 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит $8 млрд кредита от МВФ, если выполнит последнее условие - ВР проголосует за так называемый банковский закон. Финансовый комитет завершил рассмотрение более 16 000 поправок и подготовил законопроект ко второму чтению.
  • 29 апреля МВФ предупредил Офис президента, что могут возникнуть проблемы, если если в законодательство о НАБУ будут внесены изменения.

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Марк Сировой
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алексей гончарук Владимир Зеленский окружение МВФ
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