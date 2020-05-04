Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Экс-премьер Алексей Гончарук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского появились люди, которые "сознательно или несознательно" формируют вокруг главы государства "ложное информационное поле". Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"В последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - сказал он.

По словам Гончарука, сейчас в окружении президента стало меньше "адвокатов сотрудничества с МВФ".

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи к президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту<…>Люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий", - сказал он.

10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №3180 ,которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ. На этой недле Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3133, который также может привести к отставке главы НАБУ Артема Сытника.

был внесен законопроект №3180 принять за основу законопроект 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит $8 млрд кредита от МВФ, если выполнит последнее условие - ВР проголосует за так называемый банковский закон. завершил рассмотрение более 16 000 поправок и ко второму чтению. Финансовый комитет подготовил законопроект ко второму чтению.

если в законодательство о НАБУ будут внесены изменения. 29 апреля МВФ предупредил Офис президента, что могут возникнуть проблемы, если

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