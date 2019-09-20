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Гончарук решил проверить исполнительскую дисциплину в КГГА - СМИ

Гончарук решил проверить исполнительскую дисциплину в КГГА - СМИ - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.09.2019, 19:33

Проверка, согласно документу, должна состояться в период с 25 сентября по 8 октября

Премьер-министр Алексей Гончарук издал распоряжение провести проверку состояния исполнительской дисциплины в Киевской городской госадминистрации и отдельных райадминистрациях Киева. Соответствующий документ опубликовало издание LB.ua.

Проверка, согласно документу, должна состояться в период с 25 сентября по 8 октября.

Отчет о результатах проверки получит мэр Киева Виталий Кличко, а ее проведение должны будут обеспечить министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко, генпрокурор Руслан Рябошапка и глава СБУ Иван Баканов.

Согласно постановлению Кабмина, на которое ссылается Гончарук, рабочая группа будет иметь право знакомиться с необходимыми документами, в случае необходимости снимать с них копии, а также получать от должностных лиц устные и письменные объяснения.

Ранее Гончарук назначил аудит деятельности КГГА.

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КГГА виталий кличко алексей гончарук дисциплина
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