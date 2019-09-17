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Кабмин назначил аудит киевской мэрии - Ткаченко

Кабмин назначил аудит киевской мэрии - Ткаченко - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 17:53

По словам депутата, проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил аудит деятельности Киевской горгосадминистрации (КГГА). Об этом в Facebook сообщил народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко, которого называют одним из претендентов на пост главы КГГА.

По его словам, проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября.

"Это только начало на пути к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева", - написал Ткаченко, который и инициировал проверку.

На сайте Кабмина информации об этом пока нет.

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аудит КГГА виталий кличко александр ткаченко
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