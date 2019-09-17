Кабмин назначил аудит киевской мэрии - Ткаченко

Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил аудит деятельности Киевской горгосадминистрации (КГГА). Об этом в Facebook сообщил народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко, которого называют одним из претендентов на пост главы КГГА.

По его словам, проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября.

"Это только начало на пути к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева", - написал Ткаченко, который и инициировал проверку.

На сайте Кабмина информации об этом пока нет.