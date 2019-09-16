Слуга народа просит Кабмин проверить деятельность Кличко

Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат из фракции Слуга народа Александр Ткаченко направляет депутатский запрос премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и подчиненных структур. Об этом Ткаченко сообщил в Facebook.

"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно вскрывались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - утверждает Ткаченко.

По его словам, почти две сотни уголовных дел против чиновников КГГА так и не доведены до конца.

Также Ткаченко заявил, что вместе с коллегами по парламенту настаивает на неотложном принятии нового закона о столице и проведении досрочных выборов мэра Киева и Киеврады в соответствии с этим законом.

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