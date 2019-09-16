Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуга народа просит Кабмин проверить деятельность Кличко

Слуга народа просит Кабмин проверить деятельность Кличко - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 17:28

Нардеп Ткаченко направляет премьер-министру запрос об аудите работы мэра Киева и КГГА

Депутат из фракции Слуга народа Александр Ткаченко направляет депутатский запрос премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и подчиненных структур. Об этом Ткаченко сообщил в Facebook.

"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно вскрывались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - утверждает Ткаченко.

По его словам, почти две сотни уголовных дел против чиновников КГГА так и не доведены до конца.

Также Ткаченко заявил, что вместе с коллегами по парламенту настаивает на неотложном принятии нового закона о столице и проведении досрочных выборов мэра Киева и Киеврады в соответствии с этим законом.

Читайте также: У Зеленского рассказали о реформе децентрализации: что планируют

Напишите нам
КГГА виталий кличко александр ткаченко мэр киева
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 