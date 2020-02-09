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Гончарук рассказал о разделении министерств и новом вице-премьере

Гончарук рассказал о разделении министерств и новом вице-премьере - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.02.2020, 23:05

Премьер-министр считает, что в Кабмине необходимо усилить экономический и социальный блоки

В Кабинете министров могут появиться новые министерства и вице-премьер, который будет координировать экономический блок. Об этом в эфире программы Факты недели на телеканале ICTV рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас необходимо усилить экономический блок с целью привлечения новых инвестиций. В частности, может появиться вице-премьер, который этот блок будет координировать.

Гончарук добавил, что усиления требует и социальный блок, "потому что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это вопрос очень актуален".

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Премьер рассказал, что не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, но из Министерства ветеранов и оккупированных территорий будет выделено Министерство оккупированных территорий. Возглавить его предложили Алексею Резникову – представителю Украины в трехсторонней контактной группе в Минске.

Гончарук не исключает, что может появиться и отдельное Министерство спорта. Однако этот вопрос пока не стоит на повестке дня, поскольку бюрократические изъяны по созданию нового министерства могут навредить подготовке Украины к грядущей Олимпиаде-2020. Премьер также добавил, что его идея назначить министром спорта экс-голкипера Динамо Александра Шовковского серьезно не обсуждалась.

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