Гончарук: Советуюсь с Богданом и Ермаком о назначениях в Кабмин

Алексей Гончарук в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук советуется в кадровых вопросах Кабмина с главой Офиса президента Андреем Богданом и советником президента Андреем Ермаком. Об этом он заявил в эфире программы Факты недели на телеканале ICTV.

"Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака, - ред.), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют", - ответил премьер на вопрос журналистки.

Гончарук объяснил, что старается советоваться "с ключевыми игроками в команде", однако окончательное решение принимает лично.

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Также он опроверг информацию, что собеседования с кандидатами на пост министров якобы проходят в ОП.

"Только когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды", - объяснил премьер.

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