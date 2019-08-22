Горбатюк: Портнов есть на пленках ОАСК

Фамилия экс-первого замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова фигурирует на так называемых "пленках ОАСК", утверждает начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью theБабель.
На вопрос журналиста об "экс-чиновнике времен Януковича", который, как зафиксировано по данным НАБУ на аудиозаписях из ОАСК, "влиял на изменения в руководстве органов судебной власти", Горбатюк ответил: "Фигурирует фамилия Портнова".
По его словам, расследование должно находиться в стадии регистрации производства.
"Есть признаки преступления: вмешательство в деятельность судебных руководителей", - считает Горбатюк. Однако, уточнил он, его подчиненные уже не могут регистрировать это дело - "это должны делать прокуроры".
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