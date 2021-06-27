UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдачи в Конча-Заспе. Чиновники выселяются оттуда, но подают иски в суд – директор Гурин

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 10:40
Госдачи в Конча-Заспе. Чиновники выселяются оттуда, но подают иски в суд – директор Гурин - Фото
Одно из имений в Конча-Заспе (скриншот с видео)

В Конча-Заспе начался процесс активного выселения бывших госчиновников. Многие уже покинули арендованные имения, но при этом решили обжаловать решение о выселении в суде. Об этом в интервью hpomadske рассказал директор дома отдыха "Конча-Заспа" Дмитрий Гурин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По восьми имениям сейчас идут судебные дела, потому что те, кого мы уже выселили, подали иски в суд<...>В двух случаях мы даже обращались в полицию о нанесении убытков государству", – подчеркнул он.

По его словам, в полицию пришлось обратиться по домам, которые арендовались экс-начальником внешней разведки Минобороны Василием Бурбой и сыном судьи Конституционного суда Александром Литвиновым – он нанес госимуществу значительные убытки, "уничтожил номер, разбил стены".

Ранее Совет нацбезопасности и обороны обнародовал список экс-чиновников, которые первыми должны выехать из Конча-Заспы. На текущий момент почти все из него покинули госдачи.

В будущем эти помещения планируют использовать для создания единого социального пространства, отметил Гурин. Например, как вариант, залы будут использоваться для проведения дипломатических встреч и церемоний, для научных мероприятий, а пансионаты – для проживания детей-сирот.

При этом, все улучшения, которые составляют неотъемлемую часть государственных дач, останутся на месте, поскольку являются госимуществом – так было прописано в контрактах, подчеркнул директор.

  • 14 мая 2021 года, Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и отметил, что экс-чиновники живут там "за символическую плату".
  • 16 мая в Офисе президента заявили, что украинцы получат свободный доступ к Конча-Заспе и острову Бирючий.

Читайте также: Космические дворцы. Зачем Зеленскому аудит Конча-Заспы и Пуща-Водицы и кому паковать вещи

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Конча-Заспа василий бурба Дмитрий Гурин госдача выселение александр литвинов имение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 