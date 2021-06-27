Госдачи в Конча-Заспе. Чиновники выселяются оттуда, но подают иски в суд – директор Гурин

В Конча-Заспе начался процесс активного выселения бывших госчиновников. Многие уже покинули арендованные имения, но при этом решили обжаловать решение о выселении в суде. Об этом в интервью hpomadske рассказал директор дома отдыха "Конча-Заспа" Дмитрий Гурин.

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"По восьми имениям сейчас идут судебные дела, потому что те, кого мы уже выселили, подали иски в суд<...>В двух случаях мы даже обращались в полицию о нанесении убытков государству", – подчеркнул он.

По его словам, в полицию пришлось обратиться по домам, которые арендовались экс-начальником внешней разведки Минобороны Василием Бурбой и сыном судьи Конституционного суда Александром Литвиновым – он нанес госимуществу значительные убытки, "уничтожил номер, разбил стены".

Ранее Совет нацбезопасности и обороны обнародовал список экс-чиновников, которые первыми должны выехать из Конча-Заспы. На текущий момент почти все из него покинули госдачи.

В будущем эти помещения планируют использовать для создания единого социального пространства, отметил Гурин. Например, как вариант, залы будут использоваться для проведения дипломатических встреч и церемоний, для научных мероприятий, а пансионаты – для проживания детей-сирот.

При этом, все улучшения, которые составляют неотъемлемую часть государственных дач, останутся на месте, поскольку являются госимуществом – так было прописано в контрактах, подчеркнул директор.

14 мая 2021 года, Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и отметил, что экс-чиновники живут там "за символическую плату".

16 мая в Офисе президента заявили, что украинцы получат свободный доступ к Конча-Заспе и острову Бирючий.

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Дарья Мостовая

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