Госдеп о выборах в Конгресс и республиканцах: Наша приверженность Украине непоколебима

В Государственном департаменте США заявили, что после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре Украина сохранит поддержку Вашингтона. Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Ведант Патель.

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На фоне критике со стороны некоторых республиканцев, которые говорят, что нужно сократить или полностью прекратить помощь Украине, а также грядущих выборов в Конгресс, Патель заявил, что с начала большой войны президент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркивали, что приверженность Вашингтона Украине — непоколебима.

"И мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы у них было то, что им нужно для защиты своей обороны – для их самообороны, для защиты их территориальной целостности, для защиты их суверенитета", — сказал Патель.

Он отметил, что может гарантировать то, что военная помощь Украине не повлияет на обороноспособность США и их национальную безопасность.

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Дмитро Гриниченко

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