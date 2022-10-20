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Госдеп о выборах в Конгресс и республиканцах: Наша приверженность Украине непоколебима

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 06:59
Госдеп о выборах в Конгресс и республиканцах: Наша приверженность Украине непоколебима - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре Украина сохранит поддержку Вашингтона. Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Ведант Патель.

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На фоне критике со стороны некоторых республиканцев, которые говорят, что нужно сократить или полностью прекратить помощь Украине, а также грядущих выборов в Конгресс, Патель заявил, что с начала большой войны президент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркивали, что приверженность Вашингтона Украине — непоколебима. 

"И мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы у них было то, что им нужно для защиты своей обороны – для их самообороны, для защиты их территориальной целостности, для защиты их суверенитета", — сказал Патель.

Он отметил, что может гарантировать то, что военная помощь Украине не повлияет на обороноспособность США и их национальную безопасность. 

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Дмитро Гриниченко
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Республиканская партия США Украина США война госдеп военная помощь ведант патель
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