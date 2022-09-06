Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников-республиканцев, заявив, что они "ставят на карту демократию". Об этом он сообщил во время выступления в Вест-Миффлине, штат Пенсильвания, цитирует его Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Байден подверг критике республиканцев Maga (Make America great again — один из главных политических лозунгов Трампа).

"У нас есть выбор. Трамп и республиканцы MAGA сделали свой выбор. Мы можем работать над тем, чтобы Америка стала лучше, или мы можем продолжать идти по этому скользкому пути к забвению, куда мы не хотим идти", — сказал президент США.

Он подчеркнул, что "на карту поставлена демократия".

Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами.

1 сентября Байден также выступал в Пенсильвании, где заявил, что сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии. "Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден, но одновременно заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года.

4 сентября Трамп заявил, что Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, когда-либо произнесенную американским президентом". Он отметил, что президент США "очернил 75 миллионов граждан" и назвал Байдена "врагом государства".

В июле New York Magazine написал, что Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе.

Читайте также: Трамп является наибольшей угрозой для США за все время существования страны — Дик Чейни

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.