Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена "врагом государства". Об этом он заявил во время выступления на митинге в штате Пенсильвания.
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По его словам, недавно Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, когда-либо произнесенную американским президентом". Он отметил, что президент США "очернил 75 миллионов граждан" и назвал Байдена "врагом государства".
"ФБР и министерство юстиции превратились в злобных монстров, контролируемых леворадикальными негодяями, юристами и СМИ, которые указывают им, что делать", — сказал Трамп.
1 сентября Байден также выступал в Пенсильвании, где заявил, что сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии.
"Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден, но одновременно заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года.
Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами (Make America great again — один из главных политических лозунгов Трампа).
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.
- Трамп хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.
- В июле New York Magazine написал, что Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе.
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