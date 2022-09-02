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Байден: Сторонники Трампа несут угрозу демократии, они хотят отбросить США назад

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 10:14
Байден: Сторонники Трампа несут угрозу демократии, они хотят отбросить США назад - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что сторонники 45-го президента Дональда Трампа "представляют угрозу для демократии". Об этом он заявил во время выступления в Филадельфии 1 сентября, цитирует его BBC.

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По его словам, сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии. 

"Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден. 

Одновременно он заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года. 

"Не каждый республиканец, даже большинство республиканцев, являются таковыми, но нет сомнений, что сегодня в Республиканской партии доминируют, ею руководят и запугивают Дональд Трамп и республиканцы-трамписты, и это представляет угрозу для этой страны", — подчеркнул президент. 

Также Байден сказал, что сторонники Трампа считают толпу, которая штурмовала Капитолий в 2021 году, "патриотами, а не повстанцами".

"Долгое время мы говорили себе, что американская демократия гарантирована. Но это не так. Мы должны защищать ее. Они имеют право быть возмутительными. Это демократия", — резюмировал он.

Читайте также: Трамп является наибольшей угрозой для США за все время существования страны — Дик Чейни

Дмитро Гриниченко
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