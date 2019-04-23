Госдеп ожидает работы с Зеленским на благо Украины

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В Госдепартаменте США ожидают работы с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

В США отметили, что выборы в Украине прошли мирно и конкурентно.

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"Мы поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают наличие прочной демократии спустя пять лет после Революции Достоинства и после пяти лет жестокой российской агрессии", - гласит сообщение.

США заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ

"Мы с нетерпением ожидаем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели обеих стран - безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - отмечает Госдеп.

Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов, Зеленский на выборах получил 73,21% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24,46% голосов.