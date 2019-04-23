Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 06:55

Госдеп ожидает работы с Зеленским на благо Украины

Госдеп ожидает работы с Зеленским на благо Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

В Госдепартаменте США отметили, что президентские выборы в Украине прошли мирно, прозрачно и конкурентно

Реклама
Реклама

В Госдепартаменте США ожидают работы с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

В США отметили, что выборы в Украине прошли мирно и конкурентно.

Реклама

"Мы поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают наличие прочной демократии спустя пять лет после Революции Достоинства и после пяти лет жестокой российской агрессии", - гласит сообщение.

США заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ

"Мы с нетерпением ожидаем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели обеих стран - безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - отмечает Госдеп.

Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов, Зеленский на выборах получил 73,21% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24,46% голосов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, госдеп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 