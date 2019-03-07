Госдеп США: Мы поддерживаем Украину, а не конкретного кандидата

Дэвид Гейл (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

США поддерживают народ Украины и демократические процессы, а не конкретного кандидата на пост президента. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл.

"Эти выборы будут главным испытанием демократического прогресса и развития Украины. Мы ожидаем свободных и честных выборах", - отметил он и подчеркнул, что Соединенные Штаты и дальше будут сотрудничать с Украиной и ее народом после выборов.

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Гейл также рассказал, что во время своего визита в Киев он встретился с действующим президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и другими политиками, а также с "несколькими ведущими кандидатами президентских выборов". Среди них был и шоу-мен Владимир Зеленский. Однако о деталях разговоров замгоссекретаря не сообщил.

"Насчет впечатлений (о кандидатах в президенты – ред.), то это украинскому народу нужно делать свои выводы", - резюмировал он.

Гейл также сказал, что Госдеп поддерживает заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу САП Назара Холодницкого.