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Госдеп США: Украина добилась невероятных успехов в возвращении своих территорий

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 22:39
Госдеп США: Украина добилась невероятных успехов в возвращении своих территорий - Фото
Мэтью Миллер (Скриншот видео)

Украина добилась невероятных успехов в возвращении своих территорий, которые были временно оккупированы Россией. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

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"Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые были временно оккупированы Россией", – сказал Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что с точки зрения США Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления.

"Мы предоставили им огромное количество военного оборудования, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире, и мы будем продолжать это делать. Вы можете ожидать анонса военной помощи в ближайшие дни", – сказал Миллер.

  • 22 июля 2023 года сообщалось, что 25 июля США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, в основном состоящей из артиллерии, ракет ПВО и наземной техники.

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Наталья Медведева
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