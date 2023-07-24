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Держдеп США: Україна досягла неймовірних успіхів у поверненні своїх територій

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 22:39
Держдеп США: Україна досягла неймовірних успіхів у поверненні своїх територій - Фото
Метью Міллер (Скриншот відео)

Україна досягла неймовірних успіхів у поверненні своїх територій, які були тимчасово окуповані Росією. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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"Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які були тимчасово окуповані Росією", – сказав Міллер.

Спікер Держдепу зазначив, що з погляду США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу.

"Ми надали їм величезну кількість військового обладнання, як і наші союзники та партнери в Європі й в усьому світі, і ми будемо продовжувати це робити. Ви можете очікувати на анонс військової допомоги найближчими днями", – сказав Міллер.

  • 22 липня 2023 року повідомлялося, що 25 липня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до $400 млн, що переважно складається з артилерії, ракет ППО та наземної техніки.

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Наталія Медведєва
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