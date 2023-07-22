Боєприпаси та бронетехніка. США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 25 липня
У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до $400 млн, який переважно складатиметься з артилерії, ракет ППО та наземної техніки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських чиновників.
За словами джерел, касетні боєприпаси до цього пакета не увійдуть.
Як зазначається, у пакет включено кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для систем ППО NASAMS та ракетних систем HIMARS, протитанкові засоби, включно з TOW та Javelin, а також боєприпаси для Patriot та Stinger.
Уточнюється, що вміст пакета досі допрацьовувався та може змінитися.
- 19 липня 2023 року США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд – там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони.
- 21 липня парламент Болгарії схвалив передання Україні близько 100 бронетранспортерів.
- Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1A5, стільки ж радарів, ще важку транспортну техніку та боєприпаси.
Читайте також: Передання Україні ATACMS на розгляді у Байдена та обговорюється із Зеленським – Салліван
Коментарі