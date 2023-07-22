Боеприпасы и бронетехника. США объявят о новом пакете военной помощи Украине 25 июля

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, в основном состоящей из артиллерии, ракет ПВО и наземной техники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

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По словам источников, кассетные боеприпасы в этот пакет не войдут.

Как отмечается, в пакет включены несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для систем ПВО NASAMS и ракетных систем HIMARS, противотанковые средства, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для Patriot и Stinger.

Уточняется, что содержимое пакета все еще дорабатывался и может измениться.

19 июля 2023 года США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд – там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны.

21 июля парламент Болгарии одобрил передачу Украине около 100 бронетранспортеров.

Силы обороны Украины получили из Германии первый десяток танков Leopard 1A5, столько же радаров, еще тяжелую транспортную технику и боеприпасы.

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