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Боеприпасы и бронетехника. США объявят о новом пакете военной помощи Украине 25 июля

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 06:40
Боеприпасы и бронетехника. США объявят о новом пакете военной помощи Украине 25 июля - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, в основном состоящей из артиллерии, ракет ПВО и наземной техники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников, кассетные боеприпасы в этот пакет не войдут.

Как отмечается, в пакет включены несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для систем ПВО NASAMS и ракетных систем HIMARS, противотанковые средства, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для Patriot и Stinger.

Уточняется, что содержимое пакета все еще дорабатывался и может измениться.

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Наталья Медведева
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