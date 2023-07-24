Глава Міноборони Естонії про "повільний" наступ: Галас у ЗМІ не допоможе, дайте більше зброї
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що активне обговорення медіа наступу Збройних Сил України не допоможе його прискоренню. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, не варто збільшувати додатковий тиск на українців, оскільки вони самі знають, що мають робити у контексті наступу.
"Ви також знаєте, що ви хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою потрібно приймати рішення щодо ситуації. Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", — заявив Певкур.
Глава відомства сказав, що потрібно дати Україні більше зброї, аби українські воїни змогли ефективно виконувати свою роботу.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
Читайте також: Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї мало, вважає глава MI6
Коментарі