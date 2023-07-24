RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Міноборони Естонії про "повільний" наступ: Галас у ЗМІ не допоможе, дайте більше зброї

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 10:53
Глава Міноборони Естонії про
Ханно Певкур (Фото: EPA)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що активне обговорення медіа наступу Збройних Сил України не допоможе його прискоренню. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, не варто збільшувати додатковий тиск на українців, оскільки вони самі знають, що мають робити у контексті наступу.

"Ви також знаєте, що ви хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою потрібно приймати рішення щодо ситуації. Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", — заявив Певкур.

Глава відомства сказав, що потрібно дати Україні більше зброї, аби українські воїни змогли ефективно виконувати свою роботу.

Читайте також: Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї мало, вважає глава MI6

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаЕстоніянаступХанно Певкур
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 