Глава Міноборони Естонії про "повільний" наступ: Галас у ЗМІ не допоможе, дайте більше зброї

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що активне обговорення медіа наступу Збройних Сил України не допоможе його прискоренню. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, не варто збільшувати додатковий тиск на українців, оскільки вони самі знають, що мають робити у контексті наступу.

"Ви також знаєте, що ви хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою потрібно приймати рішення щодо ситуації. Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", — заявив Певкур.

Глава відомства сказав, що потрібно дати Україні більше зброї, аби українські воїни змогли ефективно виконувати свою роботу.

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