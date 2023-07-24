Глава Минобороны Эстонии о "медленном" наступлении: Шумиха в СМИ не поможет, дайте оружие

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что активное обсуждение в медиа наступления Вооруженных Сил Украины не поможет его ускорению. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, не стоит увеличивать дополнительное давление на украинцев, так как они сами знают, что должны делать в контексте наступления.

"Вы также знаете, что вы хотели бы продвигаться вперед быстрее. Однако это не помогает на поле боя, поскольку на поле боя нужно принимать решения по ситуации. Я понимаю, почему возникают трудности, почему возникают вызовы, но открытое обсуждение этого в медиа не помогает", — заявил Певкур.

Глава ведомства сказал, что нужно дать Украине больше оружия, чтобы украинские воины смогли эффективнее выполнять свою работу.

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