Глава Минобороны Эстонии о "медленном" наступлении: Шумиха в СМИ не поможет, дайте оружие
24.07.2023, 10:53
Ханно Певкур (Фото: EPA)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что активное обсуждение в медиа наступления Вооруженных Сил Украины не поможет его ускорению. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
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По его словам, не стоит увеличивать дополнительное давление на украинцев, так как они сами знают, что должны делать в контексте наступления.
"Вы также знаете, что вы хотели бы продвигаться вперед быстрее. Однако это не помогает на поле боя, поскольку на поле боя нужно принимать решения по ситуации. Я понимаю, почему возникают трудности, почему возникают вызовы, но открытое обсуждение этого в медиа не помогает", — заявил Певкур.
Глава ведомства сказал, что нужно дать Украине больше оружия, чтобы украинские воины смогли эффективнее выполнять свою работу.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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