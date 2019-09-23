Госгидрография: Между Украиной и РФ нет морской границы, как быть

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Госучреждение Госгидрография призвало Кабмин и президента инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ. Об этом сообщил первый замглавы Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко, передает hromadske.

Он напомнил, что в 2003 году между Украиной и Россией был заключен договор о российско-украинской госгранице, но им не были установлены морские границы.

В том же году Украина и Россия заключили договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с ним Азовское море должно разделяться линией госграницы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такое соглашение не заключили, и морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует.

По словам Устименко, формирование специальной международной делимитационной комиссии возможно на основании приложения к Конвенции ООН по морскому праву.

"Россия вряд добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной, но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также станут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России", - пояснил Устименко.

Без установления морской границы с РФ, объясняет Устименко, Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и / или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы. Кроме этого, определение на основании международного права госграницы - ключевой вопрос национальной безопасности и обороны.

Читайте также: РФ продолжает уголовное преследование украинских моряков