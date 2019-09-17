РФ продолжает уголовное преследование украинских моряков

Адвокат моряков Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия не прекратила уголовное дело против украинских моряков, несмотря на их освобождение. Об этом сообщил адвокат бывших военнопленных Николай Полозов в Facebook.

"Посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено", - написал защитник.

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По его словам, моряки пребывают в статусе обвиняемых, а их дело - находится на стадии ознакомления с материалами. Команда защиты будет продолжать судебную тяжбу, чтобы не допустить осуждения украинцев.

"Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков - героев!", - подытожил адвокат.

Справка. Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива. Были ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи. Все моряки получили статус военнопленных. Однако российские агрессоры все равно "судили" их по своим законам.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

Через несколько дней после возвращения четверо освобожденных моряков дали пресс-конференцию в Киеве.

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