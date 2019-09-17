Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ продолжает уголовное преследование украинских моряков

РФ продолжает уголовное преследование украинских моряков - Фото
Адвокат моряков Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 12:50

Команда адвокатов защищает бывших военнопленных перед российским судом

Россия не прекратила уголовное дело против украинских моряков, несмотря на их освобождение. Об этом сообщил адвокат бывших военнопленных Николай Полозов в Facebook.

осетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено", - написал защитник.

Читайте также: "Падай на колени, целуй мантию". Моряки - об издевательствах в РФ

По его словам, моряки пребывают в статусе обвиняемых, а их дело - находится на стадии ознакомления с материалами. Команда защиты будет продолжать судебную тяжбу, чтобы не допустить осуждения украинцев.

"Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков - героев!", - подытожил адвокат.

Справка. Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива. Были ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи. Все моряки получили статус военнопленных. Однако российские агрессоры все равно "судили" их по своим законам.

Читайте также: Командир моряков ответил, почему не стреляли в Керченском проливе

Напишите нам
моряки военнопленные фсб уголовное дело политзаключенные Николай Полозов суд рф обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 