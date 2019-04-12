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12.04.2019, 13:16

Госизмена. Сколько правоохранителей работали при оккупантах Крыма

Госизмена. Сколько правоохранителей работали при оккупантах Крыма - Фото
Фото: ЕРА

В данный момент против этих лиц прокуратура Крыма осуществляет досудебное расследование и собирает доказательства возможной госизмены

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Прокуратура Автономной Республики Крым установила анкетные данные более 21000 человек, которые на момент оккупации полуострова Россией работали в правоохранительных органах при ставленниках Кремля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках досудебного расследования правоохранители собирают доказательства возможной государственной измены или других преступлений.
 
Также сказано, что прокуратура Крыма осуществляет досудебное расследование в ряде уголовных производств, открытых против бывших работников 16 правоохранительных органов АР Крым и города Севастополя по статье за госизмену (1 ст. 111 УК).

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Дела открыты против сотрудников прокуратуры, Министерства внутренних дел, Газотранспортной системы (ГТС), Госпогранслужбы, Фискальной службы и других. 
 
"Прокуратура АР Крым прилагает все усилия для обеспечения неотвратимости наказания тех, кто способствовал оккупации Автономной Республики Крым", - отметили в ведомстве.

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Теги: Россия, Крым, госизмена, оккупация
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