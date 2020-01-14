Госпогранслужба: В Россию стали меньше ездить

В 2019 году границу с Россией пересекли 7 000 000 человек, что на 800 000 меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В целом, по данным ГПСУ, на российско-украинской границе почти на 10% уменьшился пассажиропоток. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 000 000 человек, то в 2019 - менее 10 000 000.
Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).
Пассажиропоток с Евросоюзом через сухопутные пункты пропуска в 2019 году оставался на уровне 2018-го. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36 700 000 человек.
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