Госпогранслужба: В Россию стали меньше ездить

Фото: dpsu.gov.ua

В 2019 году границу с Россией пересекли 7 000 000 человек, что на 800 000 меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В целом, по данным ГПСУ, на российско-украинской границе почти на 10% уменьшился пассажиропоток. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 000 000 человек, то в 2019 - менее 10 000 000.

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Пассажиропоток с Евросоюзом через сухопутные пункты пропуска в 2019 году оставался на уровне 2018-го. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36 700 000 человек.

10 октября 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе своего пресс-марафона прокомментировал поездки граждан Украины на территорию страны-агрессора России. В частности, говоря о тех людях, которые едут в РФ на заработки, президент констатировал, что это вина и власти, и самого человека.

Владимир Зеленский пресс-марафона С 1 марта 2020 года выехать в Россию по внутреннему украинскому паспорту станет невозможно

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