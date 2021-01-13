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Госслужащие могут работать до 70 лет – Зеленский подписал закон

13.01.2021, 19:33
Госслужащие могут работать до 70 лет – Зеленский подписал закон - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственной службе, согласно которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на госслужбе. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Теперь госслужащий может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Его могут принять на службу на один год с правом ежегодного повторного назначения без конкурса. После достижения чиновником 70-летнего возраста продление срока его службы становится невозможным.

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления также может быть продлен. Соответствующие решения могут принимать местные советы, но не более чем до достижения госслужащим 70-летнего возраста.

Также, согласно подписанному закону, на период действия карантина приостановлено действие положений законов в части проведения конкурсов на должности госслужбы .

В новосозданных органах госвласти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности госслужбы в установленном Кабмином порядке не производится. Назначение на должности госслужбы в таких органах осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями закона о госслужбе.

16 декабря 2020 года Рада поддержала законопроект о повышении предельного возраста для работы на государственной службе.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский госслужба

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