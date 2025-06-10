Госслужба по этнополитике: Удар по Софии Киевской – преступление против мировой культуры

Во время очередной российской атаки по Киеву поврежден Софийский собор

Иллюстративное фото: Robert Ghement/EPA

Удар по Софийскому собору в Киеве является актом российского государственного вандализма и преступлением против мировой культуры, требующим реакции ЮНЕСКО и мировых лидеров. Об этом заявила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Во время массированной комбинированной атаки на Киев 10 июня взрывной волной поврежден памятник архитектуры XI века Софийский собор. В частности, оштукатуренный карниз центральной абсиды восточного фасада.

"Кремлевский диктатор, который часами готов вводить мировую общественность в псевдоисторические экскурсы и рассказы о половцах и печенегох, не раздумывая, насылает орды ракет и дронов на Собор, хранящий память о киевских князьях, об истоках древнерусской государственности", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что это не первая попытка уничтожить украинское духовное наследие. В частности, напомнили об атаке на Бабий Яр, кафедральные православные соборы, кладбища, синагоги, места поклонений и более 600 культовых зданий.

Госслужба призвала ЮНЕСКО и "политических лидеров, которые еще питают иллюзии относительно возможности договориться с ворами и цивилизованных правил игры" отреагировать на удар по Софии Киевской.

"Если агрессора не остановить – он будет уничтожать и наше прошлое, и наше будущее", – говорится в заявлении.