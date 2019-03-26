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26.03.2019, 19:05

Готовые паспорта украинцам будут выдавать в день выборов

Готовые паспорта украинцам будут выдавать в день выборов - Фото
Фото: пресс-служба ГМС

ГМС будет работать за день и в день выборов, а также предложила Полиграфкомбинату ускорить изготовление паспортов

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Государственная миграционная служба будет работать за день до выборов и в день выборов – 30 и 31 марта, сообщает пресс-служба ГМС.

Служба будет выдавать в эти дни готовые паспорта, "чтобы все граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт".

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Кроме того, ГМС обратилась в Полиграфический комбинат Украина, а также в Центры предоставления административных услуг "Паспортный сервис" с предложением рассмотреть возможность неотложного изготовления и персонализации паспортов, а также их выдачи.

Ранее сегодня сообщалось, что ЦИК разрешила нескольким участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для голосования в день выборов непосредственно этими комиссиями.

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Теги: выборы, гмс, паспорт
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