ГПСУ: Россияне расширяют зону захода пехоты в сторону Юнаковки и Хотени Сумской области

По словам спикера, пехоте предшествуют плотные обстрелы украинских позиций с дронов и авиации

Андрей Демченко (Фото: ГПСУ)

В приграничных районах Сумской области российские военные расширяют зону захода пехоты на территорию Украины в направлении населенных пунктов Юнаковка и Хотень. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация непростая, даже сложная. Враг продолжает направлять пехотные группы в пределах двух населенных пунктов – Хотень и Юнаковка. Если раньше, в начале таких действий, отмечались два направления – населенные пункты Басовка и Журавка, то сейчас видим, что враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины", – сказал Демченко.

По его словам, предшествуют этим заходам плотные обстрелы украинских позиций с беспилотников, артиллерии и с помощью авиации, применяющей КАБы, управляемые ракеты, чтобы усложнить оборону страны.

Спикер добавил, что пока не фиксируется на этом направлении для прорыва украинской границы применение врагом тяжелой бронированной техники.

"Возможно, ее нет в достаточном количестве или противник сохраняет ее для дальнейших действий. Сейчас там действуют исключительно пехотные группы, иногда россияне пытаются прорваться на квадроциклах, мотоциклах, для того чтобы, используя скорость, максимально продвинуться вглубь территории Украины", – отмечает спикер.

Как добавил Демченко, быстро продвинувшись, россияне хотят закрепиться, прячась "в норах, разных посадках", чтобы дождаться подкрепления.

"Это для того, чтобы расширять зону боев и атаковать позиции украинских воинов. В то же время для скорости, чтобы закрепиться, спрятаться в норах и ждать своих, чтобы идти в атаку", – пояснил пограничник.

По состоянию на 26 мая на территории Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской громады, а также Веселовка и Журавка Хотенской громады.

27 мая Зеленский заявил, что россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении.