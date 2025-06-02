ДПСУ: Росіяни розширяють зону заходу піхоти в бік Юнаківки та Хотіні на Сумщині

За словами речника, піхоті передують щільні обстріли українських позицій з дронів та авіації

Андрій Демченко (Фото: ДПСУ)

На прикордонні Сумщини російські військові розширюють зону заходу піхоти на територію України у напрямку населених пунктів Юнаківка та Хотінь. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація непроста, навіть складна. Ворог продовжує направляти піхотні групи в межах двох населених пунктів – Хотінь та Юнаківка. Якщо раніше, на початку таких дій, спостерігалися два напрямки – населені пункти Басівка та Журавка, то зараз бачимо, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію Україну", – сказав Демченко.

За його словами, передують цим заходам щільні обстріли українських позицій з безпілотників, артилерії та за допомогою авіації, яка застосовує КАБи, керовані ракети, щоб ускладнити оборону країни.

Речник додав, що поки не фіксується на цьому напрямку для прориву українського кордону застосовування ворогом важкої броньованої техніки.

"Можливо, її немає у достатній кількості або противник зберігає її для якихось подальших дій. Наразі там діють виключно піхотні групи, інколи росіяни намагаються прорватися на квадроциклах, мотоциклах, для того щоб, використовуючи швидкість, максимально просунутися вглиб території України", – зазначає речник.

Як додав Демченко, швидко просунувшись, росіяни хочуть закріпитися, ховаючись "у норах, різних посадках", щоб дочекатися підкріплення.

"Це для того, щоб розширювати зону боїв й атакувати позиції українських воїнів. Водночас для швидкості, щоб закріпитися, сховатися в норах та чекати своїх, щоб йти в атаку", – пояснив прикордонник.

Станом на 26 травня на території Сумської області під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотінської громади.

27 травня Зеленський заявив, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку.