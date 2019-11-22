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ГПУ хочет "налаживать связи" с жителями оккупированных территорий

ГПУ хочет "налаживать связи" с жителями оккупированных территорий - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот из виде)
22.11.2019, 13:20

Для расследования военных преступлений на Донбассе необходима коммуникация с теми, кто там живет, считает замгенпрокурора

Генпрокуратура будет "налаживать коммуникации" с жителями временно оккупированных территорий для расследования военных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сегодня, 22 ноября, прошла рабочая встреча, посвященная деятельности недавно созданного департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

На ней замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, который отвечает за работу департамента, сказал, что ГПУ будет "сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС".

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании департамента 21 октября. 

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