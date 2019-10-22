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В ГПУ создан департамент по военным преступлениям

В ГПУ создан департамент по военным преступлениям - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.10.2019, 13:46

Новый департамент займется преступлениями, совершенными на временно оккупированных территориях

В Генеральной прокуратуре создан департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба ведомства.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал соответствующий приказ 21 октября. 

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Департамент займется надзором за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и на временно оккупированных территориях: в АР Крым, Севастополе и районах Донецкой и Луганской областей.

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гпу военная прокуратура
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