В ГПУ создан департамент по военным преступлениям

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В Генеральной прокуратуре создан департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба ведомства.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал соответствующий приказ 21 октября.

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Департамент займется надзором за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и на временно оккупированных территориях: в АР Крым, Севастополе и районах Донецкой и Луганской областей.