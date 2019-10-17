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ГПУ объявила экс-министру юстиции Лукаш измененное подозрение

ГПУ объявила экс-министру юстиции Лукаш измененное подозрение - Фото
Елена Лукаш (фото - facebook.com/Lukash.ua)
17.10.2019, 19:39

Согласно материалам следствия, подозреваемые завладели 2 млн 523 тыс гривень из госбюджета

Генпрокуратура сообщила об изменении подозрения бывшему министру юстиции Елене Лукаш и другим лицам в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Бывших чиновников подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК).

Согласно материалам следствия, подозреваемые завладели 2 млн 523 тыс гривень, выделенными Минюстом на программу адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Как заявляли в 2018 г в ГПУ, прокуроры с 2014 года расследуют уголовное производство против Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, а также ст. 366 УК. Там уточняли, что речь идет о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.

В 2015 году СБУ подозревала Лукаш в причастности к преступлениям против Майдана.

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минюст подозрение елена лукаш юрий иващенко
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