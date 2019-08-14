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ГПУ попросила Высший совет правосудия отстранить Вовка

ГПУ попросила Высший совет правосудия отстранить Вовка - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)
14.08.2019, 17:48

Рассмотрение просьбы Генеральной прокуратуры назначили на 20 августа

Высший совет правосудия получил от Генеральной прокуратуры ходатайство про отстранение части судей Окружного административного суда Киева от должностей, говорится на странице ВСП в Facebook.

Заместитель Генерального прокурора просит временно отстранить главу ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского суда Одессы Ивана Шепетку от исполнения правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности в деле о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей

Рассмотрение просьбы Генпрокуратуры назначили на 20 августа. 

  • 26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • НАБУ также опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • Вовк назвал их фальшивкой.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили

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