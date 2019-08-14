ГПУ попросила Высший совет правосудия отстранить Вовка

Павел Вовк (скриншот видео)

Высший совет правосудия получил от Генеральной прокуратуры ходатайство про отстранение части судей Окружного административного суда Киева от должностей, говорится на странице ВСП в Facebook.

Заместитель Генерального прокурора просит временно отстранить главу ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского суда Одессы Ивана Шепетку от исполнения правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности в деле о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей.

Рассмотрение просьбы Генпрокуратуры назначили на 20 августа.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей .

из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей НАБУ также опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

Вовк назвал их фальшивкой.

2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили

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