ГПУ попросила Высший совет правосудия отстранить Вовка

Высший совет правосудия получил от Генеральной прокуратуры ходатайство про отстранение части судей Окружного административного суда Киева от должностей, говорится на странице ВСП в Facebook.
Заместитель Генерального прокурора просит временно отстранить главу ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского суда Одессы Ивана Шепетку от исполнения правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности в деле о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей.
Рассмотрение просьбы Генпрокуратуры назначили на 20 августа.
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