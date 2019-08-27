Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова

30 июля Генпрокуратура направила письмо в посольство Украины в Канаде, а также в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что для санкций против экс-замглавы АП Андрея Портнова нет оснований. LIGA.net получила подтверждение этой информации от пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.
Фотографию письма опубликовало НВ.
Оно подписано замгенпрокурора Сергеем Кизем.
В письме говорится, что против Портнова на 29 июля 2019 года нет никаких досудебных расследований, и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.
Учитывая это, говорится в письме, юридические основания для пребывания Портнова в списке "Положения о заморозке активов коррумпированных иноземных должностных лиц (Украина)" от 5 марта 2014 года отсутствуют.
Фото: НВ
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