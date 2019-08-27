Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

30 июля Генпрокуратура направила письмо в посольство Украины в Канаде, а также в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что для санкций против экс-замглавы АП Андрея Портнова нет оснований. LIGA.net получила подтверждение этой информации от пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Фотографию письма опубликовало НВ.

Оно подписано замгенпрокурора Сергеем Кизем.

В письме говорится, что против Портнова на 29 июля 2019 года нет никаких досудебных расследований, и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Учитывая это, говорится в письме, юридические основания для пребывания Портнова в списке "Положения о заморозке активов коррумпированных иноземных должностных лиц (Украина)" от 5 марта 2014 года отсутствуют.

Фото: НВ

Первые канадские санкции против окружения беглого экс-президента Виктора Януковича были введены 5 марта 2014 и с тех пор оставались в силе.

24 марта Канада продлила санкции против Януковича и его окружения.

13 апреля ЕС исключил из своих санкционных списков девять человек из окружения Януковича из-за недостатка доказательств.

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