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Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова

Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с Портнова - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)
27.08.2019, 12:58

В письме в посольство Украины в Канаде ГПУ пишет, что против экс-замглавы АП при Януковиче нет расследований, поэтому нет и оснований для санкций

30 июля Генпрокуратура направила письмо в посольство Украины в Канаде, а также в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что для санкций против экс-замглавы АП Андрея Портнова нет оснований. LIGA.net получила подтверждение этой информации от пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Фотографию письма опубликовало НВ.

Оно подписано замгенпрокурора Сергеем Кизем.

В письме говорится, что против Портнова на 29 июля 2019 года нет никаких досудебных расследований, и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Учитывая это, говорится в письме, юридические основания для пребывания Портнова в списке "Положения о заморозке активов коррумпированных иноземных должностных лиц (Украина)" от 5 марта 2014 года отсутствуют.

Фото: НВ

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