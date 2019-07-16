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16.07.2019, 22:03

ГПУ вызвала Портнова на допрос по делу Майдана: документ

ГПУ вызвала Портнова на допрос по делу Майдана: документ - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

В генпрокуратуре хотят допросить экс-первого замглавы АП как свидетеля

Генеральная прокуратура вызывает на допрос экс-первого замглавы Администрации президента  Андрея Портнова в деле Майдана. Повестка опубликована на сайте ГПУ.

Портнов должен прийти на допрос в управление спецрасследований ГПУ 19 июля в 11:00.

Допрашивать его будут как свидетеля по делу о препятствовании Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014-го, злоупотреблению властью правоохранителями и организации умышленных убийств.

Портнов вернулся в Украину 19 мая, и пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к нему у ГПУ нет вопросов.

25 марта НАБУ закрыла производство против Портнова из-за решения Конституционного суда, который признал статью УК о незаконном обогащении неконституционной.

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Теги: Андрей Портнов, гпу, допрос, евромайдан
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