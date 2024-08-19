Графики отключения света подвинулись на час вперед и сократились – ДТЭК

Ограничения будут с 18:00 до 21:30

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Графики отключения света в понедельник, 19 августа, начнут действовать на полчаса позже, сообщил частный энергохолдинг ДТЭК. Впоследствии отключения подвинули еще на полчаса вперед – и фактически сократили на столько же.

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Действие графиков отключений в понедельник начнется с 17:30 и продлится до 21:30, пишет ДТЭК со ссылкой на национальную энергокомпанию "Укрэнерго".

О возможных изменениях обещают сообщить дополнительно.

ОБНОВЛЕНО. Впоследствии графики подвинули еще на полчаса вперед — теперь отключения начнутся в 18:00 и закончатся в 21:30. Об этом дополнительно сообщил ДТЭК. Теперь вместо 4 часов ограничения будут действовать 3 с половиной часа.

В воскресенье Укрэнерго написало, что 19 августа одна очередь отключений будет применяться с 17:00 до 21:00.

Компания объяснила возвращение графиков ростом потребления электричества из-за жары.

Отмена графиков отключений электричества началась 30 июля – и ограничения не применялись десять дней подряд. 8 августа из-за российских атак и повышения температуры Укрэнерго сообщило о введении отключений для бизнеса – они продолжались с 17:00 до 22:00. В течение следующих дней ограничений снова не было.

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