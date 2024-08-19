Графіки відключення світла посунулися на годину вперед і скоротилися – ДТЕК

Обмеження будуть з 18:00 до 21:30

Ілюстративне фото: Depositphotos

Графіки відключення світла у понеділок, 19 серпня, почнуть діяти на пів години пізніше, повідомив приватний енергохолдинг ДТЕК. Згодом відключення посунули ще на пів години вперед – й фактично скоротили на стільки ж.

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Дія графіків відключень у понеділок розпочнеться з 17:30 й триватиме до 21:30, пише ДТЕК з посиланням на національну енергокомпанію "Укренерго".

Про можливі зміни обіцяють повідомити додатково.

ОНОВЛЕНО. Згодом обмеження посунули ще на пів години вперед — тепер відключення почнуться о 18:00, а закінчаться о 21:30. Про це додатково повідомив ДТЕК. Тепер замість чотирьох годин обмеження діятимуть три з половиною години.

У неділю Укренерго написало, що 19 серпня одна черга відключень буде застосовуватися з 17:00 до 21:00.

Компанія пояснила повернення графіків зростанням споживання електрики через спеку.

Скасування графіків відключень електрики почалося 30 липня – й обмеження не застосовувалися десять днів поспіль. 8 серпня через російські атаки та підвищення температури Укренерго повідомило про введення відключень для бізнесу – вони тривали з 17:00 до 22:00. Впродовж наступних днів обмежень знову не було.

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