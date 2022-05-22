Гражданский муж дочери Путина Зеленский уехал из Германии – возможно, в Севастополь: Bild

Работавший художественным руководителем Баварского государственного балета Игорь Зеленский, который, по сообщениям прессы, несколько лет является гражданским мужем дочери Путина Екатерины Тихоновой, в начале апреля расторг контракт с театром и уехал из Германии. Об этом сообщает Bild.

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Издание отмечает, что именно в начале апреля в отношении Тихоновой были введены санкции. По данным прессы, у них в 2017 году родился общий ребенок и Тихонова до введения против нее санкций постоянно жила в Германии.

Контракт Игоря Зеленского был заключен до 2026 года и был расторгнут, как пояснила изданию администрация театра, "по личным обстоятельствам". При этом официальная жена Игоря Зеленского продолжает работать в Баварском театре.

В расследовании, результаты которого опубликовали Current Time, Медуза и центр Досье, со слов двух знакомых балетмейстера предполагается, что Игорь Зеленский может возглавить строящийся в оккупированном Севастополе театр оперы и балета. Это проект анонсировал лично Путин в 2018 году.

7 апреля 2022 года Кремль впервые официально признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери российского диктатора Владимира Путина.

Сергей Бережной

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