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Гражданский муж дочери Путина Зеленский уехал из Германии – возможно, в Севастополь: Bild

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 12:54
Гражданский муж дочери Путина Зеленский уехал из Германии – возможно, в Севастополь: Bild - Фото
Игорь Зеленский (Фото - EPA)

Работавший художественным руководителем Баварского государственного балета Игорь Зеленский, который, по сообщениям прессы, несколько лет является гражданским мужем дочери Путина Екатерины Тихоновой, в начале апреля расторг контракт с театром и уехал из Германии. Об этом сообщает Bild.

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Издание отмечает, что именно в начале апреля в отношении Тихоновой были введены санкции. По данным прессы, у них в 2017 году родился общий ребенок и Тихонова до введения против нее санкций постоянно жила в Германии.  

Контракт Игоря Зеленского был заключен до 2026 года и был расторгнут, как пояснила изданию администрация театра, "по личным обстоятельствам". При этом официальная жена Игоря Зеленского продолжает работать в Баварском театре. 

В расследовании, результаты которого опубликовали Current Time, Медуза и центр Досье, со слов двух знакомых балетмейстера предполагается, что Игорь Зеленский может возглавить строящийся в оккупированном Севастополе театр оперы и балета. Это проект  анонсировал лично Путин в 2018 году.

Сергей Бережной
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санкции владимир путин екатерина тихонова игорь зеленский
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