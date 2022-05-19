У нового зятя Путина фамилия Зеленский – СМИ

У младшей дочери Владимира Путина есть ребенок от танцора Игоря Зеленского. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов российского издания "Важные истории" и немецкого Spiegel.

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Зеленский – известный российский артист, который в 2016 году возглавил Баварский государственный балет и проживал с тех пор в Германии. Приблизительно в то же время Екатерина Тихонова, дочь Путина, разошлась со своим мужем Кириллом Шамаловым и начала очень часто летать в Мюнхен, где работал Зеленский. В своих поездках она пользовалась в том числе другим паспортом, выданным на фамилию Кузнецова.

По данным журналистов, в конце 2019 года Тихонова окончательно переехала в Баварию.

В 2017 году Тихонова родила дочь. Ее отчество – Игоревна.

В начале апреля 2022 года Игорь Зеленский ушел из Баварского балета. Официально – по семейным обстоятельствам, но, судя по всему, из-за отказа осудить Россию за военную агрессию против Украины.

Где сейчас находятся Зеленский и дочь Путина, журналисты не знают.

Екатерина Тихонова вместе с сестрой Марией Воронцовой в апреле 2022 года попала под западные санкции из-за того, что их отец начал большую войну против Украины.

Тихонова – дочь Путина от первого брака.

Андрей Водяный

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