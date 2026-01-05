Гренландию от посягательств США может спасти членство в Евросоюзе – экс-глава МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: x.com/GLandsbergis)

В Гренландии назвали риторику президента США Дональда Трампа о необходимости контроля над островом совершенно неприемлемой. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. А в Литве считают, что вступление государства в Евросоюз может разрешить ситуацию, передает LRT.

Нильсен отметил, что Гренландия и США были "близким и верным другом" друг другу на протяжении многих поколений. Остров, среди прочего, взял на себя ответственность за безопасность Северной Атлантики и не в последнюю очередь Северной Америки.

"Когда президент США говорит о "нам нужна Гренландия" и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это так неуважительно. Наша страна не является объектом риторики сверхдержавы. Мы – народ. Земля. И демократия. Это надо уважать. Особенно близким и верным друзьям. Достаточно. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии", – заявил премьер.

Он отметил, что Гренландия готова к диалогу с США, но это должно быть "по правильным каналам" и с соблюдением международного права, а не через "неуважительные посты в соцсетях".

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что обезопасить Гренландию от посягательств США может возможность снова вступить в ЕС.

"У ЕС есть возможность изменить (ситуацию). Я вам напоминал, что Гренландия была членом ЕС, но вышла из него на референдуме. Возможно, можно было бы предложить, например, Гренландии, Исландии, Норвегии вернуться, снова присоединиться к ЕС", – сказал он.

Ландсбергис напомнил, что договор о членстве в ЕС содержит, среди прочего, положения о солидарности. Поэтому в случае нападения или агрессии остальные страны-члены придут на помощь. В целом он считает, что подобные высказывания Европе необходимо принять всерьез.

"Европейскому Союзу следует начать готовиться к тому, что нас ждет. Возможны и ультиматумы, и неожиданные действия. Я думаю, что до сих пор администрация США доказывала, что она не говорит глупостей, и поэтому ошибочно думать, что на этот раз все как-нибудь пройдет. Я думаю, что не пройдет", – сказал экс-глава литовского МИД.