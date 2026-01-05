Гренландію від зазіхань США може врятувати членство в Євросоюзі – ексглава МЗС Литви

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: x.com/GLandsbergis)

У Гренландії назвали риторику президента США Дональда Трампа про необхідність контролю над островом абсолютно неприйнятною. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен. А в Литві вважають, що вступ держави до Євросоюзу може вирішити ситуацію, передає LRT.

Нільсен зазначив, що Гренландія і США були "близьким і вірним другом" один одному протягом багатьох поколінь. Острів, серед іншого, взяв на себе відповідальність за безпеку Північної Атлантики і не в останню чергу Північної Америки.

"Коли президент США говорить про "нам потрібна Гренландія" і пов'язує нас із Венесуелою та військовою інтервенцією, це не просто неправильно. Це так нешанобливо. Наша країна не є об'єктом риторики наддержави. Ми – народ. Земля. І демократія. Це треба поважати. Особливо близьким і вірним друзям. Досить. Більше ніякого тиску. Більше ніяких натяків. Більше ніяких фантазій про анексію", – заявив прем'єр.

Він зазначив, що Гренландія готова до діалогу зі США, але це має бути "правильними каналами" і з дотриманням міжнародного права, а не через "неповажні пости в соцмережах".

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що убезпечити Гренландію від зазіхань США може можливість знову вступити до ЄС.

"У ЄС є можливість змінити (ситуацію). Я вам нагадував, що Гренландія була членом ЄС, але вийшла з нього на референдумі. Можливо, можна було б запропонувати, наприклад, Гренландії, Ісландії, Норвегії повернутися, знову приєднатися до ЄС", – сказав він.

Ландсбергіс нагадав, що договір про членство в ЄС містить, серед іншого, положення про солідарність. Тому в разі нападу або агресії решта країн-членів прийдуть на допомогу. Загалом він вважає, що подібні висловлювання Європі необхідно сприйняти серйозно.

"Європейському Союзу слід почати готуватися до того, що на нас чекає. Можливі й ультиматуми, і несподівані дії. Я думаю, що досі адміністрація США доводила, що вона не говорить дурниць, і тому помилково думати, що цього разу все якось пройде. Я думаю, що не пройде", – сказав ексглава литовського МЗС.