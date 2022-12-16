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Греция готова отдать Украине системы ПВО С-300, если США заменят их Patriot – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 19:57
Греция готова отдать Украине системы ПВО С-300, если США заменят их Patriot – СМИ - Фото
Никос Панайотопулос (Фото - пресс-служба Минобороны Греции)

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что правительство готово отправить системы противовоздушной обороны С-300 с Крита в Украину, если США "установят на их место систему Patriot". Об этом сообщает греческое издание pronews.gr.

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При этом издание отмечает, что министр говорил не о покупке, а об установке, "а значит система Patriot будет под контролем американцев".

"Если США разместят на острове систему Patriot, и она будет интегрирована с национальной системой ПВО, то С-300 можно убрать. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить в Украину", – сказал Панайотопулос.

Поэтому правительство Греции готово отправить в Украину не только С-300, но и "Тор-М1", а также ЗРК "Оса", сделало вывод греческое издание.

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
  • Вчера в Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине. 

Читайте также: Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины

Вадим Ребрина
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пво С-300 Patriot Греция
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