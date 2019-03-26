Гриценко про возможный союз с Тимошенко: "Сезонный авитаминоз?"

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его возможном объединении с кандидатом в президенты, лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко. Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко". До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?", - написал кандидат в президенты.

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7 марта Гриценко и мэр Львова Андрей Садовый подписали соглашение об объединении усилий на выборах. 1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение". 23 марта Гриценко сказал, что в случае своей победы в выборах он хотел бы видеть Садового на посту премьер-министра.