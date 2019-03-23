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23.03.2019, 23:42

Гриценко сказал, кого хотел бы видеть премьер-министром

Гриценко сказал, кого хотел бы видеть премьер-министром - Фото
Андрей Садовый и Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае своей победы в выборах Гриценко хотел бы видеть на посту премьер-министра Садового

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Кандидат в президенты , лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко сказал, что в случае своей победы в выборах он хотел бы видеть на посту премьер-министра Андрея Садового. Об этом Гриценко написал в Facebook.

"Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - написал Гриценко.

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7 марта Гриценко и Садовый подписали соглашение об объединении усилий на выборах.

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

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Теги: выборы, анатолий гриценко, андрей садовый, премьер-министр
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