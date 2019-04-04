Гриценко заявил, что пост президента его больше не интересует

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил в интервью Украинской правде, которое будет опубликовано позже.

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.

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Сейчас, по словам Гриценко, его команда займется подготовкой к выборам в Верховную Раду.

Гриценко в первом туре выборов президента набрал 6,91%, оказавшись на пятом месте.

На голосовании во втором туре 21 апреля Гриценко не будет голосовать за Петра Порошенко, по поводу Владимира Зеленского сказал, что еще "не определился".